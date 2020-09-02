2020/09/02 | 17:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأربعاء المصادف 2 أيلول 2020

– تم فحص ( 23123) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصةمنذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1647454 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3732) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 542بغداد / الكرخ 200مدينة الطب 83النجف الأشرف 265السليمانية 88أربيل 278دهوك 83كربلاء 211كركوك 173ديالى 156واسط 183البصرة 478ميسان 174بابل 87الديوانية 106ذي قار 183الأنبار 38المثنى 159نينوى 80صلاح الدين 165

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3946 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 414بغداد الكرخ 671مدينة الطب 127النجف 207السليمانية 147أربيل 164دهوك 268كربلاء 250كركوك 128ديالى 88واسط 207البصرة 157ميسان 163بابل 122الديوانية 194ذي قار 204الأنبار 25المثنى 174نينوى 140صلاح الدين 96

– الوفيات 78 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 3بغداد الكرخ 5النجف 4السليمانية 12أربيل 8دهوك 7كربلاء 5كركوك 2ديالى 1واسط 3البصرة 3ميسان 1بابل 1الديوانية 9ذي قار 8المثنى 1نينوى 5

مجموع الشفاء : 184205 ( نسبة الشفاء 76.0 %)مجموع الأصابات : 242284الحالات الكلية تحت العلاج : 50878الراقدون في العناية المركزة: 527مجموع الوفيات: 7201

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالأربعاء 2 أيلول 2020

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: العراق يسجل “ارتفاعاً جديداً” بإصابات كورونا ويبتعد عن حالات الشفاء.. الوفيات تحقق طفرة “مخيفة”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي: العراق يسجل “ارتفاعاً جديداً” بإصابات كورونا ويبتعد عن حالات الشفاء.. الوفيات تحقق طفرة “مخيفة”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).