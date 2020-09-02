2020/09/02 | 17:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان / وجدت الشرطة الأمريكية ، صباح اليوم ، النجم العالمى إريك موريلو ، متوفيا داخل منزله الموجود في ميامي بيتش بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز الـ49 عاما، ولم تتضح أسباب الوفاة حتى الآن ،وفقا لموقع People.واشتهر النجم العالمي بأغنية “I Like To Move It” التى قدمها فى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة النجم العالمي “إريك موريلو” فى ظروف غامضة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة النجم العالمي “إريك موريلو” فى ظروف غامضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).