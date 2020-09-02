التقاعد تعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول

2020/09/02 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاربعاء، عن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول.

وقال المكتب الإعلامي للهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تَعلُنُ هيأة التقاعد الوطنية عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول 2020 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني) “.

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