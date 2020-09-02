تسميم المعارض الروسي.. برلين تكشف عن

2020/09/02 | 17:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الألمانية، الأربعاء، وجود "دليل قاطع" على استخدام غاز أعصاب سام ضد المعارض الروسي أليكس نافالني.

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