تقرير: مجموعات شبابية عراقية تستعد لخوض الانتخابات المقبلة عبر 15 كيانا سياسيا جديدا

2020/09/02 | 17:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف موقع "المونيتور" الأميركي المهتم بقضايا الشرق الأوسط، عن عزم أفرزتها الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول 2019، والتي باتت بمثابة نقطة تحول في المشهد السياسي بالعراق.

وذكر الموقع في تقرير نشر أمس الثلاثاء، 1 أيلول 2020، ان مجموعات من الشباب العراقي، اتجهت لتشكيل كيانات سياسية مختلفة، خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث أفاد مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بان 15 كيانا سياسيا جديدا في طور التسجيل لدى المفوضية، وتتكون هذه المجموعات من نشطاء في المجتمع المدني العراقي وقيادات شبابية في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

ونقل التقرير عن عضو في أحد الأحزاب الجديدة التي لم يتم إطلاقها رسميا، قوله "نسعى أن نكون بديلا ناجحا للأحزاب الحالية، ولسنا حزب الشباب الوحيد، فهناك مجموعات أخرى من الشباب بدأت تشكيل أحزابها، وسيتم الإعلان عنها قريبا".

من جانبه، قال المدير السابق لمكتب زعيم تيار الحكمة، صلاح العرباوي، إنه شرع في تشكيل حركة جديدة من الشباب، بعد انسحابه من التيار الذي يقوده عمار الحكيم، مبينا أنهم "يهدفون إلى تطوير نظام الحكم، من خلال تعديل الدستور العراقي الذي ينص على أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب، وتعيين الحكومة بناء على نتائج الانتخابات، وأن يكون هناك ائتلاف موال للحكومة وآخر معارض داخل قبة البرلمان".

وأوضح التقرير أن "هذه الأحزاب لم تعلن تشكيلها رسميا، لأنها بحاجة إلى موافقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكنهم بدأوا فعليا العمل على المستوى التنظيمي، لكن تبقى هناك مخاوف من أن تكون بعض أحزاب الشباب هذه بمثابة جبهات غير رسمية للأحزاب الكبيرة".





وبحسب مصادر داخل ساحات الاحتجاجات، فان "الكاظمي والحكيم وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هم أبرز الشخصيات التي عملت على دفع الشباب إلى الصدارة في التشكيلات الجديدة، كما تواصلت بعض الأحزاب مع المجموعات الشبابية لحثهم على الانضمام إلى صفوفهم، أو تشكيل كيانات جديدة، مع التركيز على نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب النفوذ في المجتمع".

وفي هذا السياق أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عادل بدوي، ان "بعض القوى السياسية بدأت في دفع الشباب إلى تشكيل أحزاب سياسية من شأنها أن تجتذب الشباب على أساسها الانتخابات المقبلة، لهذا السبب يبنون تكتيكهم على شخصيات جديدة بين الشباب".

وتابع ان "قيادات المظاهرات الشبابية ليست جيدة في التكتيكات الانتخابية، يمكن للقوى السياسية الحالية العودة للسلطة من خلال التلاعب في الشباب".

ووفقا لمراقبين تبقى عملية وصول التكتلات الشابة إلى السلطة مغامرة محفوفة بالمخاطر، مع افتقارهم للخبرة السياسية الكافية.

وفي هذا الإطار، استبعد العضو المنتدب السابق لمركز البيان للدراسات والتخطيط ساجد جياد، إمكانية فوز "أحزاب الشباب بمقاعد في مواجهة الأحزاب القديمة"، مضيفا "لا توجد بوادر واعدة، وفي حال بقي قانون الانتخاب على حاله، ستحقق الأحزاب الكبيرة نتائج عظيمة في الانتخابات، فهي تملك السلاح والمال والقاعدة الشعبية".

وأشار إلى ان "الكيانات الشبابية الجديدة تحتاج إلى 10 أشهر من العمل الدؤوب، قبل التوجه لصناديق الاقتراع، منتصف العام المقبل".

ر.إ

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