في ظل كورونا.. إقليم كوردستان يقرر بشأن العام الدراسي الجديد

2020/09/02 | 17:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء، اعتماد النظام الالكتروني في الفصل الاول من العام الدراسي الجديد 2021.

وذكر بيان صادر عن المجلس تلقى "ديجيتال ميديا ان ا رتي" نسخة منه (2 ايلول 2020)، "انه في مستهل الاجتماع الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وشارك فيه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، قدم كل من وزير التربية آلان حمه سعيد ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو (ممثلاً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، تقريراً مفصلاً بشأن آليات ومقترحات بدء العام الدراسي الجديد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية."

واضاف البيان، انه "وبعد ذلك، عرض وزير الصحة سامان برزنجي تقريره الذي تضمن تقييما عن الوضع الصحي العام في إقليم كردستان وآخر المستجدات ذات الصلة".

وأوضح، "بعد التباحث والمناقشة بشأن المقترحات كافة، ونظرا لاستمرار تفشي الجائحة في إقليم كردستان، ومن أجل مواصلة المسيرة التربوية والتعليمية وحماية مصلحة الطلبة والتلاميذ في إقليم كردستان، وبعد الأخذ بمقترحات جميع الوزارات المعنية."

وقرر مجلس الوزراء الاقليم "أن يكون الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 إلكترونيا (عدا المرحلة 12 من الدراسة الإعدادية)، كما وجه الجهات المعنية، في إطار سلطاتها، بإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لإطلاق التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الدراسي الجديد".

وشدد مجلس وزراء كوردستان، بحسب البيان، على "ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا الذي آخذ بالارتفاع"، موعزا "لوزارة الصحة بالتنسيق مع دائرة الإعلام والمعلومات في تنظيم التعليمات الصحية ومواصلة حملات التوعية للمواطنين."

وتقرر خلال الاجتماع توجيه وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بتأمين المتطلبات المالية لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

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