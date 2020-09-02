زيارة ماكرون تستهدف وضع القوات الأجنبية ومكاسب إعادة الإعمار

2020/09/02 | 17:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.09.02 – أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بغداد تتطلع إلى دور محوري في المنطقة، ولا تريد أن تكون ساحة للصراعات، وأضاف أن المباحثات ...

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