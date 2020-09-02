الكذبة الوقحة.. الغرب

2020/09/02 | 17:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ان يصل الى العراق اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت انه سيطلق مبادرة لـ"دعم سيادة العراق"، وكرر هذا القول لدى وصوله اليوم الى العراق و...

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