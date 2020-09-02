بالخريطة.. تفاصيل جديدة عن موجة الحر التي يشهدها العراق

2020/09/02 | 17:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية، عن توقعاته لموعد انكشاف الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ فترة....

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