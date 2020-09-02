الكاظمي: الاستثمار في مجال الكهرباء متاح امام الشركات الفرنسية

2020/09/02 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، ان الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية متاح أمام الشركات الفرنسية، حيث يعاني العراق من مشكلة في إنتاج الطاقة الكهربائية،

وأضاف الكاظمي خلال استقباله الرئيس الفرنسي، انه الممكن الاستفادة من مفاعلات الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، في الوقت الذي يتطلع فيه العراق الى المزيد من التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في ما يتعلق بإعمار المناطق المحررة وبرنامج إعادة النازحين.

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