 عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية زياد خلف يشدد على ضرورة رعاية البنوك المركزية للمصارف

2020/09/02 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد:نظم اتحاد المصارف العربية المؤتمر الافتراضي يومي الثلاثاء والاربعاء ١ و ٢ ايلول سبتمبر ٢٠٢٠ بحث خلاله سبل دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظل جائحة كورونا ، وشهد المؤتمر مشاركة أسواق البورصات العربية والأوروبية، المصارف، البنوك المركزية العربية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة عربية وأوروبية مع مشاركة مسؤولين كبار في المصارف المركزية ورؤساء البورصات العربية وهيئات أسواق رأس المال العربية والدولية ونخبة من صناع القرار وكبار القيادات المصرفية والمالية ومحافظي البنوك المركزية العربية.

وفي هذا الإطار ألقى السيد رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي الاستاذ زياد خلف عبد المحترم مشاركاً في فعاليات المؤتمر كلمة قيمة على الهواء مباشرةً في اليوم الثاني للمؤتمر تناول فيها جملة من التحليلات العملية والاقتصادية وعن أهم التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية المترتبة عليها في عموم الأسواق المالية، محذرا في الوقت نفسه من تداعيات حدوث كساد وأزمة مالية خطيرة في الاقتصاد العالمي مما يولد تراجعا كبيرا في النمو الاقتصادي.





وشدد على ضرورة رعاية البنوك المركزية للمصارف من خلال توفير المزيد من السيولة النقدية لكي تتمكن من النهوض بالواقع المصرفي وتقديم أفضل الخدمات للزبائن والتشجيع على تأسيس صناديق جماعية مشتركة والتقليل من المتطلبات الإدارية والرقابية للمصارف.





وأكد خلف على حرص مصرف التنمية الدولي بالحفاظ لرأس المال والسيولة أكثر مما كان في السابق وقد أثبت البنك انه لديه صلابة وتحمل أكثر من ذي قبل لمتقلبات السوق وتداعياته المختلفة والخسائر المتوقعة والتعثر في الائتمان الممنوح مشيرا إلى أن دعم البنوك المركزية في توفير السيولة النقدية ساهم بشكل كبير َفي التخفيف من مخاط التمويل مما جعل البنوك في وضع أفضل من ذي قبل منذ بداية الأزمة وداعيا المشرعين وإدارات البنوك المركزية أن تولي اهتماما أكبر بالمصارف لكي لاتقع في المزيد من الأزمات والمشاكل.





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