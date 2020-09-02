الحكيم يدعو الى تسوية تأريخية بين بغداد واربيل

2020/09/02 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، الى تسوية تاريخية بين بغداد واربيل من منطلق الربح للجميع والتنازل للجميع.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس تحالف عراقيون عمار الحيكم، استقبل نيجرفان بارزاني بحضور عدد من أعضاء الهيئة القيادية لتحالف عراقيون” .

وقال البارزاني خلال اللقاء بحسب البيان، ان “ازمة داعش اثبتت ان اربيل معنية بكل ما يجري في بغداد ودفعت البعض الى مغادرة فكرة ان اربيل غير معنية بما يجري في بغداد”، مشيرا الى ان “اي تهديد تتعرض له بغداد هو تهديد لمدن الاقليم والعكس صحيح”.

واكد على “ضرورة ايجاد حل للمشاكل العالقة بين بغداد واربيل والذهاب الى حلول حقيقية وجذرية منطلقة من تمتع جميع الاطراف بالارادة السياسية للحل، مباركا انبثاق تحالف عراقيون”.

وجدد البارزاني “دعمه لحكومة الكاظمي”، مبينا “اهمية استثمار الدعم الدولي للعراق”، مؤكدا “دراسة القوى السياسية في اربيل لقانون الانتخابات وان التحديات التي تواجهها اربيل هي ذاتها التحديات في كل المحافظات العراقية”.

من جانبه، اكد الحكيم ان “المرحلة الحالية تحتاج الى عقد اجتماعي جديد يلحظ تحديات المرحلة والمتغيرات التي طرأت”، مشيرا الى ان “بعض المشاكل المستعصية سببها النظام السياسي الذي يحتاج الى تطوير”.

واكد على “ضرورة حسم قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية باعتبارهما اهم مقومات الانتخابات القادمة فالاول يمثل الالية الانتخابية والثاني يمثل الجهة التي تمنح العملية الانتخابية شرعيتها”.

ودعا الحكيم، الى” تسوية تاريخية بين بغداد واربيل من منطلق الربح للجميع والتنازل للجميع ولصالح العراق وحددنا شروط الحل بتوفر الارادة السياسية والتنازل المتبادل بين الطرفين للوصول الى حلول جذرية تحت مظلة القانون والدستور”.

وتابع ان” تحالف عراقيون يدعم اي حل جذري ضمن صفقة رابحة للجميع”، مشددا على “دعم الحكومة في توجهاتها لاستعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها من خلال التصدي للجماعات التي تستهدف الناشطين وتقديمهم للعدالة وكذلك التصدي للعناصر المسيئة والمستغلة للتظاهرات لاحداث الفوضى والخراب”.

واشار الحكيم، الى ان “استعادة هيبة الدولة احد شروط اقامة الانتخابات، فالدولة القوية المهابة وحدها القادرة على توفير اجواء تنافسية بين المرشحين والكتل السياسية”، مؤكدا على “دعمه لتوجهات الحكومة في مكافحة الفساد واهمية تعاون بغداد واربيل في هذا الملف”.

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