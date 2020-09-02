مكتب السيد السيستاني في لبنان: استمرار تقديم المساعدات في زقاق البلاط

2020/09/02 | 17:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في لبنان ، بدء المرحلة الثالثة من تقديم المساعدات المباشرة للأهالي المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وستشمل هذه المرحلة منطقة (​زقاق البلاط​) القريبة من مكان الانفجار.وقد جال ممثل المرجع السيستاني في لبنان حامد الخفاف في منطقة زقاق البلاط واطلع على الأضرار التي تعرضت لها المباني السكنية، بحضور فعاليات المنطقة الدينية والاجتماعية.يذكر ان المرحلتين الأولى والثانية شملتا منطقتي الخندق العميق والكرنتينا./انتهى

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