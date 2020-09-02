تسجيل( 3946) اصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل (3732) حالة للشفاء في عموم العراق/موسع

2020/09/02 | 17:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل( 3946) اصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتماثل (3732) حالة للشفاء في عموم العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" تم فحص ( 23123) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق هذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصةمنذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1647454 ) نموذجا ".واضافت انها سجلت هذا اليوم (3732) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 542بغداد / الكرخ 200مدينة الطب 83النجف 265السليمانية 88 اربيل 278 دهوك 83 كربلاء 211كركوك 173ديالى 156واسط 183 البصرة 478ميسان 174بابل 87 الديوانية 106 ذي قار 183الانبار 38المثنى 159 نينوى 80 صلاح الدين 165 ".



وتابعت:" ان عدد الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغ 3946 حالة، كما يلي:بغداد الرصافة 414بغداد الكرخ 671مدينة الطب 127النجف 207السليمانية 147 اربيل 164دهوك 268 كربلاء 250كركوك 128 ديالى 88واسط 207البصرة 157ميسان 163 بابل 122 الديوانية 194 ذي قار 204الانبار 25المثنى 174نينوى 140 صلاح الدين 96".



واشارت الى:" ان عدد الوفيات بلغ 78 حالة ، كما يلي :بغداد الرصافة 3بغداد الكرخ 5 النجف 4 السليمانية 12اربيل 8 دهوك 7 كربلاء 5كركوك 2 ديالى 1 واسط 3 البصرة 3 ميسان 1 بابل 1 الديوانية 9 ذي قار 8 المثنى 1 نينوى 5 ".وبينت :" ان مجموع حالات الشفاء : 184205 ( نسبة الشفاء 76.0 %) ، مجموع الاصابات : 242284 والحالات الكلية تحت العلاج : 50878 وعدد الراقدين في العناية المركزة بلغ 527 ومجموع الوفيات: 7201"./انتهى7

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