2020/09/02 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ: إخلاء حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الاوسط المركز الخبري الوطني.

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