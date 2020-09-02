2020/09/02 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون البناء بما يخدم المصالح المتبادلة، ومناقشة آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية.

وأكد رئيس الجمهورية الحرص على إقامة أفضل العلاقات مع فرنسا مبنية على التفاهم والتنسيق المشترك، مشددا على التزام العراق بنهجه الثابت في بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والأصدقاء والحلفاء والاعتماد على التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية كسبيل لبناء جسور الترابط بين شعوب المنطقة بعيداً عن سياسة المحاور وفرض الإرادات، مضيفا أن العراق يتطلع باهتمام إلى دعم المجتمع الدولي لجهوده في تعزيز سيادته الكاملة، وحفظ أمنه ومنع الخروقات العسكرية على أراضيه واحترام سيادة البلدان وديمومة العمل المشترك لمواصلة الحرب على القوى الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها والتصدي للفكر المتطرف الضال بما يسهم في إرساء الاستقرار والسلم لشعوب المنطقة.

بدوره أكد الرئيس ماكرون أن بلاده تقف إلى جانب العراق في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقلاله، لافتاً إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في الحرب على الإرهاب ومنع عودة تهديده لشعوب العالم، وضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتحقيق السلام ومنع التوتر في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد نهج العراق الثابت في إقامة علاقات متوازنة بعيداً عن فرض الإرادات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد نهج العراق الثابت في إقامة علاقات متوازنة بعيداً عن فرض الإرادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).