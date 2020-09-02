عاجل | تصريحات المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:

2020/09/02 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

– الكاظمي: زيارة ماكرون نعتبرها بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية

– الكاظمي: نحن مهتمون بتوسيع الشراكة مع فرنسا

– الكاظمي: العراق يسعى الى تعزيز العلاقات وتطويرها بين بغداد وباريس

– الكاظمي: نتطلع لشراكة أمنية وثقافية واقتصادية مع فرنسا

– الكاظمي: أولوية للتعاون بمجال الطاقة النووية مع فرنسا

– الكاظمي: نسعى للاستفادة من الخبرات الفرنسية في توليد الكهرباء

– الكاظمي: السيادة العراقية خط أحمر

– الكاظمي: العراق لن يكون ساحة للمواجهة مع أي طرف

– الكاظمي: العراق سيعمل بقوة على دعم استقرار المنطقة

– ماكرون: حرصت على زيارة بغداد باعتباره التزاما فرنسيا يؤكد على عمق الصداقة بين البلدين

– ماكرون: نحن ندعم الانتقال السياسي الى الديمقراطية في العراق

– ماكرون: ندعم مشروع الحكومة العراقية لإحلال السيادة

– ماكرون: ناقشنا تأمين مصادر الطاقة ومشروع مترو بغداد

– ماكرون: مستعدون للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والصحة والدعم الانساني

– ماكرون: المعركة ضد داعش مستمرة ونحن ملتزمون بدعم العراق

– ماكرون: تناولت مع الكاظمي تعزيز التعاون العسكري في محاربة داعش

– ماكرون: فرنسا حريصة على احترام سيادة العراق

– ماكرون: جهود العراق الحالية من أجل تعزيز السيادة تاريخية

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