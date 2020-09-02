عاجل | تصريحات المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:

– مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
– الكاظمي: زيارة ماكرون نعتبرها بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية
– الكاظمي: نحن مهتمون بتوسيع الشراكة مع فرنسا
– الكاظمي: العراق يسعى الى تعزيز العلاقات وتطويرها بين بغداد وباريس
– الكاظمي: نتطلع لشراكة أمنية وثقافية واقتصادية مع فرنسا
– الكاظمي: أولوية للتعاون بمجال الطاقة النووية مع فرنسا
– الكاظمي: نسعى للاستفادة من الخبرات الفرنسية في توليد الكهرباء
– الكاظمي: السيادة العراقية خط أحمر
– الكاظمي: العراق لن يكون ساحة للمواجهة مع أي طرف
– الكاظمي: العراق سيعمل بقوة على دعم استقرار المنطقة
– ماكرون: حرصت على زيارة بغداد باعتباره التزاما فرنسيا يؤكد على عمق الصداقة بين البلدين
– ماكرون: نحن ندعم الانتقال السياسي الى الديمقراطية في العراق
– ماكرون: ندعم مشروع الحكومة العراقية لإحلال السيادة
– ماكرون: ناقشنا تأمين مصادر الطاقة ومشروع مترو بغداد
– ماكرون: مستعدون للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والصحة والدعم الانساني
– ماكرون: المعركة ضد داعش مستمرة ونحن ملتزمون بدعم العراق
– ماكرون: تناولت مع الكاظمي تعزيز التعاون العسكري في محاربة داعش
– ماكرون: فرنسا حريصة على احترام سيادة العراق
– ماكرون: جهود العراق الحالية من أجل تعزيز السيادة تاريخية
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