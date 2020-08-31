بعد فيروز… الرئيس الفرنسي يزور “شاعرة” و “فنانة عراقية” في بغداد ومدونون يؤكدون الزيارتين و يكشفون التفاصيل!

2020/09/02 | 17:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق- بغداد

اثارت زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى منزل الفنانة اللبنانية “فيروز” موجة من الفرح جميع البلدان العربية وخاصة في العراق، حيث ضجت مواقع التواصل بالصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية للفنانة بعد الزيارة مباشرة.

الصور الأولى من لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجارة القمر #فيروز، وتقليدها وسام "جوقة الشرف" الذي يعتبر أعلى تكريم رسمي في فرنسا، واهدته هي بدورها لوحة فنية.



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— فيروز Fairouz (@Fairouzna) September 1, 2020

ومنح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، وسام ”جوقة الشرف“ الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا وذلك خلال زيارته لها في منزلها بمنطقة الرابية شرقي بيروت، على هامش الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت قبل نحو شهر.

#ماكرون شعرت بالرهبة انني امام Diva #فيروز هذه الفنانة الوطنية وانا ارى جمالها وارى هذا السحر والوضوح السياسي ..



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— mary saadeh🇱🇧 (@marysaadeh19) September 1, 2020

والتقى ماكرون بالسيدة فيروز على مأدبة عشاء في منزلها، حيث استمر اللقاء ساعة وربع ساعة، وتم على هامشه إهداؤها الوسام المرموق.

#ماكرون بعد لقائه #فيروز… ويحب اغنية #لبيروت #فيروزpic.twitter.com/KtQx3nca62@KaramRachel

— mary saadeh🇱🇧 (@marysaadeh19) August 31, 2020

ووسام جوقة الشرف أنشأه نابلیون بونابرت عام 1802، بينما أهدت السيدة فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنیة، وقيل إن الهدية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.

ماذا أهدت #فيروز الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون ؟ لوحة عن شو؟لمين؟ساعة وربع ولا يزال الاجتماع مستمر يبدو انو اغنية ماكرون المفضلة #سهار_بعد_سهار_تيحرز_المشوار 😉🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/Q6u69SS6mb

— 🇱🇧 Rachel Karam 🇱🇧 (@KaramRachel) August 31, 2020

ورفض ماكرون الحديث عما نقلته فيروز له بشأن ما يحدث للبنان حاليا، معقبا أنه يستطيع التعبير عن مشاعره وانطباعاته، لكنه لا يستطيع أن ينقل ما قالته له فيروز، لأن هذا يعود لها، كاشفا عن أغنيته المفضلة من بين أغاني فيروز وهي ”لبيروت“.

كان عندي تصوير في بيروت لبعض مشاهد فيلم زهايمر و فاجئني الزعيم بالدعوه لحضور حفل لها و الجلوس في الصف الاول ..



مكنتش مصدق انها قدامي و كلنا زرفنا الدموع ولا ندري هل هيه الفرحة ام شدة التأثر ..



فخر العرب #فيروز تم منحها اعلي وسام في فرنسا و ذهب الي بيتها..



يا بختك يا ماكرون 😂🇱🇧 pic.twitter.com/v2bCbNzBRk

— Amr arafa (@AArafa) September 1, 2020

وتنوعت ردود الافعال حول الزيارة، فالبعض عبر عن سروره بالصور وتصريحات الرئيس الفرنسي، من بوابة ان لاصور جديدة للفنانة يراها محبيها وجمهورها منذ وقت طويل، ومن باب آخر ان الزيارة جاءت في وقت لم يكن احد ليزور فيروز به كونه وقت عصيب يمر على بلدها بعد حادثة المرفأ ومايرافقه من ازمة اقتصادية فضلا عن ما احدثته جائحة كورونا في مختلف البلدان .

نوّرتي ايلول … #فيروز pic.twitter.com/1dVw8JTZnO

— Jessie Darido 🇱🇧 (@JessyDarido2) September 1, 2020

السيدة فيروز تنشر صورًا لها من زيارة الرئيس الفرنسي لبيتها.هل رأيتم من قبل قمرًا بعمر الرابعة والثمانين؟العمر كله في سعادة وصحة يا جارة القمر ❤️ pic.twitter.com/cm031t6Xbg

— Farah🌺 (@Taqvaylithe2020) September 1, 2020

الا ان المدونون العراقيون، اتخذوا من ذات موضوع الزيارة مقارنة بما يخص احدى الفنانات المشهورات في العراق، خاصة بعد ماتداولت وسائل الإعلام انباءً عن نية ماكرون زيارة العاصمة بغداد .

تحشيش 😂😂😂😂 ماكرون يزور الفنانة ساجدة عبيد 😂 pic.twitter.com/uG9CUtvCGr

— القيصر الكتلوني (@alkesarcatalone) September 2, 2020

الخبر الرائج في #العراق : الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الفنانة العراقية ساجدة عبيد ..



! pic.twitter.com/jKFTdbcumB

— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 2, 2020

ونشر المدونون صوراً قامواً بتركيب شكل الفنانة العراقية ساجدة عبيد المعروفة بصوتها الشعبي الذي يطرب اسماع العراقيين في المناسبات والاعياد والاحتفالات الاخرى، ليروجوا لفكرة زيارة الرئيس الفرنسي اليها على غرار زيارة فيروز في لبنان .

لقاء ماكرون مع الفنانة ساجدة عبيد.#العراق pic.twitter.com/gm3tIVFhko

— العراق نيوز (@Al_Iraq_News) September 2, 2020

بعد ان التقى برئيس الجمهورية برهم صالح #ماكرون يلتقي بايقونة الطرب العراقي ساجدة عبيد بفي منزلها وسط بغداد 🤗 pic.twitter.com/LszTXtbQsq

— ᗩYᗩᕼ👑 🌥💛 😎 (@Ayooo_ayoooo) September 2, 2020

وبقي المدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق يضخون بأخبار تقول ان ماكرون يزور الفنانة العراقية ساجدة عبيد في منزلها خلال زيارته اليوم 2 ايلول الى بغداد، حيث وصل الى العاصمة صباحاً في زيارة تستمر 4 ساعات فقط بحسب وسائل إعلام، فيما تستمر الشائعات حول امكانية اللقاء بين من يصدقها واخر يكذبها، الا انه المؤكد عدم وجود هكذا زيارة او شبيهة لها في كل برنامج زيارة الرئيس الفرنسي الى العراق .

نطالب من ماكرون أن يلتقي بالسيدة ساجدة عبيد اسوتاً بفيروز

— احمد حسن الساعدي (@AhmedHa70154329) September 2, 2020

يوم الاربعاء الرئيس الفرنسي يزور العراق وطلب زيارة ساجدة عبيد وتقليدها وسام الدولة الفرنسية ( جا وحد بس فيروز ) لو شكل لأمي انكسرت الشيشة مامالية عينكم دواليب

— Iraq (@h48251348) September 1, 2020

فيما قال مدونون في اخر التغريدات اثناء زيارة ماكرون لبغداد، انه التقى شخصية اخرى، وهي الشاعرة شهد الشمري، في اشاعة جديدة على غرار زيارة فيروز في لبنان والتي احدثت ضجة كبيرة جعلت المدونين يترقبون الشخصية القادمة التي ربما يرغب ماكرون او يعبر عن نيته لزيارتها خلال جولته في الشرق الاوسط.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يزور الشاعرة الكبيرة شهد الشمري، في عاصمة بغداد.#قرنابيط pic.twitter.com/ZiymdTOvfL

— Laith🇮🇶🌕ليوثي (@LaithHayderr) September 2, 2020

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