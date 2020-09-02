حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتجاوز 242 ألفًا


حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتجاوز 242 ألفًا
2020/09/02 | 17:43 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق.  

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص ( 23123) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1647454)". 

  سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3732) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:  

بغداد / الرصافة   542  

بغداد / الكرخ      200  

مدينة الطب        83  

النجف الأشرف    265  

السليمانية            88   

أربيل                278  

دهوك               83                                      

كربلاء             211  

كركوك             173  

ديالى               156  

واسط              183            

البصرة             478  

ميسان               174  

بابل                 87   

الديوانية             106  

ذي قار              183  

الأنبار               38  

المثنى               159      

نينوى                80  

صلاح الدين          165                 

 الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 3946 حالة،  وكما يلي:  

بغداد الرصافة   414  

بغداد الكرخ     671  

مدينة الطب      127  

النجف            207  

السليمانية        147         

أربيل            164  

دهوك            268                 

كربلاء         250  

كركوك        128   

ديالى          88  

واسط         207  

البصرة       157  

ميسان        163  

بابل           122  

الديوانية      194    

ذي قار        204  

الأنبار          25  

المثنى          174  

نينوى          140  

صلاح الدين    96   

  الوفيات   78   حالة  وكما يلي:  

بغداد الرصافة     3  

بغداد الكرخ        5  

النجف             4                      

السليمانية        12  

 أربيل         8   

دهوك           7                    

كربلاء           5  

كركوك         2  

ديالى            1   

واسط           3  

البصرة        3  

ميسان           1     

بابل            1  

الديوانية        9  

ذي قار         8      

المثنى          1           

نينوى           5    

  مجموع الشفاء :  184205  ( نسبة الشفاء 76.0  %)                        

مجموع الإصابات:   242284                                                

الحالات الكلية تحت العلاج :     50878                                                           

الراقدون في العناية المركزة:      527                                             

مجموع الوفيات:   7201 ". اقرأ/ي أيضًا: 

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