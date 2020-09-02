2020/09/02 | 17:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص ( 23123) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1647454)".

سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3732) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 542

بغداد / الكرخ 200

مدينة الطب 83

النجف الأشرف 265

السليمانية 88

أربيل 278

دهوك 83

كربلاء 211

كركوك 173

ديالى 156

واسط 183

البصرة 478

ميسان 174

بابل 87

الديوانية 106

ذي قار 183

الأنبار 38

المثنى 159

نينوى 80

صلاح الدين 165

الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 3946 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 414

بغداد الكرخ 671

مدينة الطب 127

النجف 207

السليمانية 147

أربيل 164

دهوك 268

كربلاء 250

كركوك 128

ديالى 88

واسط 207

البصرة 157

ميسان 163

بابل 122

الديوانية 194

ذي قار 204

الأنبار 25

المثنى 174

نينوى 140

صلاح الدين 96

الوفيات 78 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 3

بغداد الكرخ 5

النجف 4

السليمانية 12

أربيل 8

دهوك 7

كربلاء 5

كركوك 2

ديالى 1

واسط 3

البصرة 3

ميسان 1

بابل 1

الديوانية 9

ذي قار 8

المثنى 1

نينوى 5

مجموع الشفاء : 184205 ( نسبة الشفاء 76.0 %)

مجموع الإصابات: 242284

الحالات الكلية تحت العلاج : 50878

الراقدون في العناية المركزة: 527

مجموع الوفيات: 7201 ". اقرأ/ي أيضًا:

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتجاوز 238 ألفًا

تطورات أزمة الجائحة: كورونا يقتل أكثر من 7 آلاف عراقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتجاوز 242 ألفًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتجاوز 242 ألفًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).