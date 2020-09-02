حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتجاوز 242 ألفًا

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص ( 23123) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1647454)".
سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3732) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 542
بغداد / الكرخ 200
مدينة الطب 83
النجف الأشرف 265
السليمانية 88
أربيل 278
دهوك 83
كربلاء 211
كركوك 173
ديالى 156
واسط 183
البصرة 478
ميسان 174
بابل 87
الديوانية 106
ذي قار 183
الأنبار 38
المثنى 159
نينوى 80
صلاح الدين 165
الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 3946 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 414
بغداد الكرخ 671
مدينة الطب 127
النجف 207
السليمانية 147
أربيل 164
دهوك 268
كربلاء 250
كركوك 128
ديالى 88
واسط 207
البصرة 157
ميسان 163
بابل 122
الديوانية 194
ذي قار 204
الأنبار 25
المثنى 174
نينوى 140
صلاح الدين 96
الوفيات 78 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 3
بغداد الكرخ 5
النجف 4
السليمانية 12
أربيل 8
دهوك 7
كربلاء 5
كركوك 2
ديالى 1
واسط 3
البصرة 3
ميسان 1
بابل 1
الديوانية 9
ذي قار 8
المثنى 1
نينوى 5
مجموع الشفاء : 184205 ( نسبة الشفاء 76.0 %)
مجموع الإصابات: 242284
الحالات الكلية تحت العلاج : 50878
الراقدون في العناية المركزة: 527
مجموع الوفيات: 7201 ". اقرأ/ي أيضًا:
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