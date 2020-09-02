إحياء مفاعل تموز النووي على خريطة اهتمامات الكاظمي.. ومقترح لاسم جديد

2020/09/02 | 17:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن مساعٍ لدخول العراق إلى نادي الدول النووية، وذلك خلال مؤتمره المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما تحدثت مصادر عن ملامح المشروع المرتقب.



واجتمع الكاظمي مساء اليوم مع الرئيس الفرنسي، وعقد مؤتمراً صحفياً مقتضباً، تحدث فيه الرئيسان عن خططها لإحراز تقدم على المستوى الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

الكاظمي قال في المؤتمر، إنه تحدث مع ماكرون عن "مشروع مستقبلي للطاقة النووية" سيكون مخصصاً للأغراض السلمية، وعلى رأسها "انتاج الكهرباء".

ووفقاً للكاظمي، فإن المشروع سيكون تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وهيئة الطاقة الذرية الفرنسية".

من جانبه تحدث مصدر في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، لـ "ناس" عن تفاصيل مقتضبة من المباحثات.

المصدر الذي اطلع على مجريات اللقاء بين الرئيسين، قال إن "المباحثات بين الكاظمي وماكرون كانت أكثر تحديداً من الإطار العام الذي جاء في المؤتمر الصحفي، حيث تطرقا لإعادة الحياة إلى مفاعل تموز النووي".

وأضاف "تبادل الكاظمي وماكرون تصوراتهما حول المشروع، واستعرضا جانباً من المعلومات التي تمت تهيئتها عن الوضع الحالي للمنشأة المُدمّرة، فيما أظهر ماكرون حماساً للفكرة التي قال إنها ربما تنقل العلاقة بين البلدين إلى مستوى ستراتيجي".

وختم "إحياء المفاعل النووي العراقي سيكون مشروعاً واضحاً ومُنسقاً وسيخصص للأغراض السلمية التي يحتاجها العراق، وتحت إشراف الجهات الدولية المختصة، كما تم تقديم مقترح لتغيير إسم مفاعل تموز إلى مفاعل السلام".

وكان العراق قد أطلق مشروعه النووي عام 1976، بالتعاون مع شركة فرنسية، إلا أن الطيران الإسرائيلي قصف المفاعل عام 1981 ودمّره تماماً.

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