بالوثائق.. الطاقة النيابية تطرح مقترحاً من 6 نقاط لازمة الكهرباء

2020/09/02 | 17:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغدادالفرات نيوز} طرحت لجنة الطاقة النيابية، الاربعاء، مقترحاً من 6 نقاط لحل ازمة نقص الكهرباء في عموم مناطق العراق.وبحسب الوثائق الصادرة عن عضو اللجنة صادق السليطي، حصلت {الفرات نيوز} على نسخ منها، انه" نظرا للنقص الحاصل في الطاقة الكهربائية والذي يقدر باكثر من (10000 ميكا واط) وما يرافقه من مشاكل توفير الوقود وارتفاع كلف استيراد الطاقة من دول الجوار وارتفاع كلف الطاقة المشتراة من المستثمرين وكلف استيراد الغاز مما اثقل كاهل الموازنة التشغيلية للبلد نرى ان افضل الحلول هو وضع خطة عاجلة لاضافة الدورات المركبة لجميع المحطات الغازية بالبلد للاسباب ادناه:1-سرعة انجاز الاعمال .2-تعتمد الدورة المركبة على عوادم الغازات الخارجة من المحطات الغازية.3-تقليل التلوث البيئي.4-تقليل كلف الانتاج الطاقة الكهربائية.5-بالامكان توفير نصف الطاقة.6-بقاء المحطات الغازية تعمل بلا دورات مركبة يعد هدرا بالمال العام.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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