بارزاني يلتقي ماكرون ويعرب عن أمله بتطوير علاقات كردستان وفرنسا

2020/09/02 | 17:43 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اعرب رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عن امتنانه من الدعم الفرنسي لكردستان خلال لقائه ايمانويل ماكرون في العاصمة بغداد.





وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في تويتر: "يشرفني ان التقي بالرئيس ماكرون مرة اخرى".

واضاف: "كان لدينا لقاء بناء اليوم في بغداد وأنا ممتن لفرنسا للدعم المستمر ولعلاقاتها القوية مع شعب إقليم كردستان".

وتابع: "إنني أتطلع إلى تطوير علاقاتنا القوية مع فرنسا".

ووصل ماكرون صباح اليوم الى بغداد في زيارة رسمية، بالتزامن مع وصول بارزاني.

محمد

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