إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد “شديدة الخطورة” في ميناء أم قصر الاوسط

2020/09/02 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية)واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية، قامت كوادر الهيأة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة باخلاء حاويات وباليت برميل عدد(9) بداخلها مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط”.





واضافت، انه “تم إنجاز إجراءاتها الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر اخلاء أصولي من قبل مديرية منفذ أم قصر الاوسط/ هيأة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي”.

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