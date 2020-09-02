2020/09/02 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني- ذكر التلفزيون السعودي اليوم الأربعاء، أن محكمة سعودية أصدرت أحكاما بالإعدام على 7 من أعضاء تنظيم “داعش” في هجوم بالرصاص عام 2014 أسفر عن مقتل 8 قرب مدينة الأحساء شرق البلاد.وفي نوفمبر عام 2014 فتح ثلاثة يشتبه في أنهم أعضاء بالتنظيم المتشدد النار على أشخاص كانوا يحتفلون بيوم عاشوراء في قرية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تحكم بالإعدام على 7 “دواعش” المركز الخبري الوطني.

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