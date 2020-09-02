آس الإسبانية تؤكد إصابة نيمار بفيروس كورونا

2020/09/02 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت بعض التقارير الأجنبية التى نقلتها صحيفة ASالإسبانية عن إصابة النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان بفيروس كورونا، بعدما أثبتت إيجابية التحاليل التى خضع لها بصحبة لاعبين من الفريق وهما دى ماريا وباريديس.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن فى بيان رسمى أن هناك لاعبين يشتبه فى إصابتهما بكورونا، دون الكشف عن هويتهما، لكن صحيفة "ليكيب" قالت إن الثنائي هما أنخيل دي ماريا وليونادرو باريديس.

وبعد الكشف عن هوية الثنائي، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن:" هناك اشتباها فى إصابة 4 لاعبين جدد من الفريق وهم الأرجنتيني ماورو إيكاردي والذي تواجد خلال الأيام الماضية إلى جزر البليار الإسبانية، والتى تعد إحدى بؤر الوباء العالمي".

ولفتت إلى أن:" هناك 3 لاعبين آخرين، قد تواجدوا في الجزيرة الإسبانية، وهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وحارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، ولاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا".

باريس سان جيرمان كان قد أنهى موسمه بخسارة لقب دوري أبطال أوروبا في النهائي أمام بايرن ميونخ 1- 0 ، ولكنه حقق الدوري والكأس المحليين بالإضافة إلى كأس الرابطة الفرنسية.

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