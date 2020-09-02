2020/09/02 | 17:57 - المصدر: عين العراق

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نائب عن سائرون: حكومة الكاظمي لم تنجز اي شيء من برنامجها حتى الساعة

أكد النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، اليوم الأربعاء، ان الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، لم تنجز اي شيء من برنامجها حتى الساعة.

وقال اللامي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "حكومة الكاظمي، لم تنجز اي شيء من برنامجها حتى الساعة، رغم الوقت الطويل، الذي مر على تشكيلها، وتقديم الدعم السياسي والبرلماني لها، فهم عملت على انجازات اعلامية فقط، ولا شيء على ارض الواقع".

وبين ان "هناك نية لدى مجلس النواب، للقيام باستضافات لغالبية الوزراء، لمعرفة عدم تنفيذ اي شيء من البرنامج الحكومي، لمختلف القطاعات، وهذه الاستضافات، ربما تتحول الى استجوابات، اذا كانت الاجوبة والاسباب غير مقنعة من قبل الوزراء".

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