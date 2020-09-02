حسين الصدر لمستشار الامن الوطني: الكاظمي اثبت كفاءته في جوّ قلّ فيه الصديق

2020/09/02 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رجل الدين حسين الصدر :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اثبت كفاءته وهو في جوّ قلّ فيه الصديق ".وذكرت مستشارية الامن الوطني في بيان صحفي :" ان المستشار قاسم الأعرجي التقى، في مدينة الكاظمية ، رجل الدين حسين الصدر" .ونقل البيان عن الصدر قوله خلال اللقاء :" ان منهج التسامح الحقيقي والمحبة هو منهج آل البيت ( عليهم السلام)، وان مدرستهم هي مدرسة للجميع" .وفي معرض حديثه عن اداء الحكومة، اشار الصدر الى :" ان الكاظمي، اثبت كفاءته وهو في جوّ قلّ فيه الصديق"، معرباً عن سعادته بوجود الاعرجي في إدارة الدولة، مبيناً ان موقعه على رأس مستشارية الامن الوطني يشكل أهمية ومكانة كبيرة بالنسبة له.واضاف :" على الحاكم او المسؤول ان يكون ابا للجميع "، مشيداً باداء وتعامل واحترام الاعرجي للجميع عندما كان وزيراً للداخلية.وقدّم الأعرجي الشكر لرجل الدين حسين الصدر، متمنياً له دوام السلامة والعافية.من جانب آخر، التقى الاعرجي ، ضمن زيارته مدينة الكاظمية حسين محمد هادي الصدر، الذي رحب بالأعرجي، وأعرب عن سعادته بلقائه، وتمنياته الصادقة بالنجاح بمهامه في مستشارية الأمن الوطني./انتهى7

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