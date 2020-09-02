اخلاء حاويات وبراميل تضم مواد شديدة الخطورة في ميناء ام قصر الاوسط

2020/09/02 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اخلت هيئة المنافذ الحدودية حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء ام قصر الاوسط.وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة قام ، بالتعاون المشترك مع مركز كمرك المنفذ ، باخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة ، تعود الى وزارة النفط ، ترافقها قوة حماية من القوة الساندة للمنافذ والتابعة لقيادة القوة البحرية ، لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية ".واضافت:" تم انجاز اجراءاتها الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر اخلاء اصولي من قبل مديرية منفذ أم قصر الاوسط/ هيئة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي"./انتهى7

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