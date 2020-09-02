العتبة العلوية تعلن عن نجاح خططها المعدة لخدمة الزائرين والمواكب الحسينية خلال مراسم احياء عاشوراء

2020/09/02 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ اعلنت الامانة العامة للعتبة العلوية المقدسة ، مع انتهاء مراسم اليوم الثالث عشر من محرم حيث إحياء مراسيم دفن الاجساد الطاهرة ، عن نجاح خططها الخدمية المعدة لخدمة الزائرين والمواكب الحسينية خلال الفترة المنصرمة دون حدوث أي معوقات أو خروقات تذكر.وقال عضو مجلس ادارة العتبة المقدسة رئيس قسم الإعلام فائق الشمري في تصريح نقله المركز الخبري للعتبة : " بعد الانتهاء من إحياء شعيرة الثالث عشر من محرم الحرام، نعلن عن نجاح خططنا الخدمية والأمنية والصحية التي عملت كوادرنا على تقديمها للزائرين الكرام الوافدين لتعزية المولى أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكذلك نجاح الخدمات المقدمة للمواكب والهيئات الحسينية التي بادرت الى إحياء الشعائر الحسينية في الأرجاء المحيطة بالصحن الحيدري الشريف".واشار الشمري الى :" ان الامانة العامة للعتبة العلوية المقدسة بادرت الى رعاية مؤتمر موسع قبل حلول عاشوراء ضم جمعا من مسؤولي المواكب والهيئات الحسينية والمسؤولين عن الدوائر الامنية والخدمية في محافظة النجف الاشرف ، تم خلاله وضع الاطر الخاصة بتقديم الخدمات والاتفاق على التعاون المشترك لنجاح مراسم احياء الشعائر الحسينية ".واكد:" ان الامانة العامة للعتبة العلوية المقدسة حرصت ، من خلال اشراف مباشر ، على تقديم افضل الخدمات الامنية والصحية واللوجستية للزائرين الوافدين ولخدمة سيد الشهداء خلال مراسم الاحياء ، التي تمت دون اي حوادث او خروقات تذكر"./انتهى

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