قصيدتنا - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/09/02 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي سمراء كآهة المظلومين وحارقة كدمعة الجائعين ومارقة كسهام الثائرين لغتها قاموس الناس المحكي لا المدفون بالكتب القديمة الصفراء التي تعج بكلمات : شعب الله المختارودين الله المختار وطائفة الله ولهذا تعشق قصيدتنا الجمال وتسافر بحثاً عنه وتهيم وجداً بالقوام الأهيف الناطق بكلمات الناس في الحياة : لا بكلمات كتب الكراهية الصفراء ...



قصيدتنا : لها هيأة البشر وتبحث مثل ......





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