أول قرار لاديب بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية

2020/09/02 | 18:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب بعد انتهاء الاستشارات النيابية للتكليف في عين التينة، أن الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي.وذكر الاديب، إستمعت الى آراء وأفكار تعطينا زخما من اجل الاسراع في عملية التأليف، ونتطلع الى تعاون مثمر مع المجلس النيابي.بحسب المواقع الاخبارية اللبنانيةوأكد، ان أولوية السلم الاهلي ومعالجة المشكلات الداهمة والازمة الاقتصادية والصحية وكارثة المرفأ والاصلاحات البنوية.وقال الاديب إن" شاء الله تفاءلوا بالخير".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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