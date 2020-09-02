اطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ايلول

2020/09/02 | 18:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، يوم الاربعاء، عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول الحالي.

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