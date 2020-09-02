بالفيديو.. ماكرون يوبخ صحفيا بسبب مقال عن اجتماعه مع مسؤول تنفيذي في حزب الله

2020/09/02 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بثت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للرئيس إيمانويل ماكرون، وهو يوبخ الصحفي بجريدة “لو فيغارو” جوروج مالبرونو بسبب مقال عن اجتماعه مع مسؤول تنفيذي في حزب الله في أغسطس.

وقال ماكرون للصحفي الفرنسي: “ما قمتم به هم عمل غير مسؤول في ظل حساسية الوضع وما تعرفونه عن لبنان”.

وأضاف موبخا مالبرونو “خطوتك تدل على عدم المسؤولية حيال مصالح فرنسا ومصالح لبنان”.

وتابع قائلا “سمعتني أدافع عن الصحفيين، سأفعل دائما، لكني أتحدث إليكم بصراحة، إن ما فعلته هو عمل غير جاد وغير مهني وتافه”، ولم يرد جورج مالبرونو على تصريحات ماكرون.

ونشر الصحفي الفرنسي مقالا في 30 أغسطس تحت عنوان “مآرب إيمانويل ماكرون مع حزب الله”، يروي فيه لقاء إيمانويل ماكرون مع محمد رعد، عضو حزب الله ورئيس كتلته النيابية في المجلس النيابي اللبناني المعروفة بـ”كتلة الوفاء للمقاومة” في 6 أغسطس.

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