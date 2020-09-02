إصابة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا

2020/09/02 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار بفيروس، كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت مصادر، الأربعاء، نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي.

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