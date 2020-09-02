التربية النيابية: امتحانات الاعدادية تسير بإنسيابية وبعض المراكز لم تراع التباعد الاجتماعي

2020/09/02 | 18:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت لجنة التربية النيابية، الاربعاء، أن امتحانات المرحلة الإعدادية تسير بانسيابية عالية، مشيرة الى ان بعض المراكز لم تراع التباعد الاجتماعي بين الطلبة.

وقال رئيس اللجنة، قصي الياسري، في تصريح له اليوم (2 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي إن "اللجنة قامت بزيارات إلى المراكز الامتحانية للاطلاع على سير الامتحانات، واستطلعت أراء الطلبة حول وضع الأسئلة"، مبينا أن "الطلبة أكدوا إيجابية ووضوح وسهولة الأسئلة".

ولفت إلى تسجيل بعض الملاحظات حول موضوع فحص الطلبة أثناء دخولهم إلى المراكز الامتحانية، وإن بعض المراكز في المحافظات لم تراع التباعد الاجتماعي".

وأعلنت وزارة التربية، أمس الثلاثاء، انطلاق الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بمشاركة أكثر من 480 ألف طالب وطالبة بفروعها كافة بشكل مجدول ومتتابع.

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