المرور العامة توضح بالأرقام كلف تسجيل المركبات ونقل الملكية وإصدار السنوية وعددٍ أخر من الخدمات

2020/09/02 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، توضحيا عن كلف تسجيل المركبات ونقل الملكية وإصدار السنوية وعددٍ أخر من الخدمات.

وذكرت المرور العامة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "لكثرة الاستفسارات عن مبلغ الرسوم المستوفاة لتسجيل المركبة لأول مرة، نود ان نوضح مبالغ الرسوم المستوفاة عند مراجعة مجمعات تسجيل المركبات في بغداد والمحافظات لمعاملة تسجيل المركبة لأول مرة".

واضاف البيان، أن "مبلغ 50 ألف عند التسجيل لأول مرة، 50 ألف نقل ملكية، 50 الف السنوية(مدة النفاذية)، 30 الف لوحات التسجيل، 25 الف تأخيرية، 15 الف، بطاقة، 10 ملصق".

وتابع البيان، أن مبلغ "5 آلاف لفحص المركبة، و 5 آلاف لتثبيت اللوحات"، مبينا ان " المجموع يكون 240 الف بالأضافة الى رسوم الطرق والجسور".

واشار الى ان "المركبة الخصوصي تكلف 30 ألف، المركبات الاجرة (الصالون) 60 ألف، مركبات اجرة (من 5 الى 14 راكب) 75 ألف، مركبات اجرة (15) راكب فما فوق 105 ألف، مركبة حمل واحد طن 90 ألف، مركبة حمل (2 الى 5 ) طن 120 ألف".

وأكمل بيان مديرية المرور عن رسوم التسجيل، بأن "المركبة الحمل (5 الى 10) طن رسومها 150 ألف، مركبة حمل (10 الى 15 طن) 180 ألف، مركبات حمل (16) طن فما فوق 300 ألف".

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