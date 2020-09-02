العراق.. كيانات شبابية تستعد لخوض الانتخابات المقبلة

2020/09/02 | 18:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "المونيتور" الأمريكي تقريرا، عن تكوين مجموعات شبابية لـ15 كيان سياسي جديد استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة....

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