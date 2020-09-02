2020/09/02 | 18:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وقال إعلام الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في جميع المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية"، لافتا إلى أن "هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الأوسط في محافظة البصرة قامت وبالتعاون المشترك مع مركز كمرك المنفذ بإخلاء حاويات وباليت برميل عدد (9) بداخلها مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط ترافقها قوة حماية من القوة الساندة للمنافذ والتابعة لقيادة قوات القوة البحرية لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية".

وأضاف أنه "تم إنجاز إجراءاتها الكمركية على وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر إخلاء أصولي من قبل مديرية منفذ أم قصر الأوسط/ هيأة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: إخلاء مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الأوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: إخلاء مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).