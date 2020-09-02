بالوثيقة.. الكاظمي يمنع رفع أي علم غير العلم العراقي فوق مباني الوزارات والأجهزة الامنية

2020/09/02 | 18:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد بالوثيقة..الكاظمي يمنع رفع أي علم غير العلم العراقي فوق مباني الوزارات والأجهزة الأمنية وهيأة الحشد”.

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