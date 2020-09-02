اين سيحاكم ''الدواعش الفرنسيين'' الفارين من سوريا للعراق ؟ خبير قانوني يجيب

2020/09/02 | 18:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف الخبير الامني، علي التميمي، الاربعاء، عن امكانية محاكمة المنتمين الى تنظيم داعش الذين هربوا من سوريا الى العراق من خلال قانون القضاء العراقي، مؤكدا ان إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وطلب من احد البلدين.

وقال التميمي في بيان له اليوم (2 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي:

1- كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد 6 و9 من قانون العقوبات العراقي و53 من قانون الأصول الجزائية و14 و15 من القانون المدني سواء كان الجاني عراقي ام أجنبي.





2- أما المنتمين لداعش ويسلمون إلى العراق فيمكن ايضا محاكمتهم في العراق وفق المادة 9 من قانون العقوبات العراقي التي قالت بأن اي جريمة ارتكبت خارج العراق وكان لها امتداد أو تأثير على الأمن القومي العراقي يطبق القانون العراقي وبما أن دول هولاء الدواعش رفضت استلامهم فإن محاكمتهم في العراق .

3- أما إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم فهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وطلب من العراق أو سوريا لان اهم شي في هذه المحاكم الدولية هو نفقات هذه المحكمة .

4- ويمكن للعراق اخذ مصاريف محاكمة هولاء المتهمين من دولهم لان هذا الموضوع يتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء".

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