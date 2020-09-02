شاهد.. “ستكونون بخير” بكاء ماجدة الرومي أثناء لقائها بالرئيس الفرنسي

2020/09/02 | 19:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى ، صباح اليوم ، إلى قصر الصنوبر فى العاصمة بيروت، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ضمن اللقاءات التى يعقدها ماكرون مع الشخصيات اللبنانية العامة والمؤثرة والسياسية.والتقت الرومي بالرئيس الفرنسي ، مقدمة له باقة من الورد،و تبحثان سبل التعاون بين البلدين بعد حادث مرفأ لبنان .ونشرت النجمة […]

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