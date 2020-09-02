عالية نصيف تدعو إلى اعادة طرح مشاريع الـ FTTH وفق مبدأ المصلحة الوطنية

2020/09/02 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعت النائبة عالية نصيف وزارة الاتصالات إلى اعادة طرح مشاريع الـ FTTH في كافة المحافظات وإتاحة الفرصة لكافة الشركات المرخصة للاستثمار، وذلك بهدف النهوض السريع بهذا القطاع، مبينة أن التأخير في هذا الموضوع غير مبرر خصوصاً بوجود خدمة انترنت سيئة جداً في العراق .وقالت نصيف، اليوم:” ان الشركة العامة للاتصالات كانت قد طرحت في […]

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