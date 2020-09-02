العيادات الشعبية تعيد افتتاح اللجان الطبية المسائية في بغداد والمحافظات

2020/09/02 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية اعادة افتتاح اللجان الطبية المسائية لفحص السياقة والتعيين وحيازة وحمل السلاح في بغداد والمحافظات بدءا من الاول من ايلول بعد اغلاق استمر لاشهر بسبب جائحة كورونا .وقال مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي قررت الدائرة اعادة افتتاح اللجان الطبية لفحص السياقة والتعيين وحيازة وحمل السلاح في بغداد […]

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