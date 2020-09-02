بعد فيروز ..ماكرون التقى ماجدة الرومي

2020/09/02 | 19:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..بعد لقائه بالسيدة فيروز، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس بالفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في قصر الصنوبر في بيروت، من ضمن اللقاءات التي يعقدها، مع عدد من الشخصيات العامة في لبنان.وظهرت ماجدة الرومي برفقة شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي، حاملاً معه باقة من الورد، كهدية للرئيس الفرنسي.وكان ماكرون، قد التقى الفنانة فيروز […]

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