مع اجتيازها 31 الف اصابة… الرصافة تحقق”انتصاراً جديداً” على كورونا!

2020/09/02 | 19:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الأربعاء، تفاصيل الإصابات الـ414 الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد وتوزيعها الجغرافي.وقال مدير عام الدائرة، عبدالغني الساعدي، في بيان، إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم، 414 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-– 225 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع المدائن 19 حالة• قطاع بغداد الجديدة 56 حالة• بغداد الرصافة 33 حالة• قطاع النهروان 73 حالة• قطاع البلديات الثاني 16 حالة• قطاع الشعب 7 حالات• قطاع الاستقلال 14 حالة• قطاع الصدر 7 حالات”.وأضاف الساعدي، أن “189 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية وكانت كالتالي:-• مدينة الصدر 95 حالة محلة 534, 552, 529, 585, 517, 562, 512, 542, 555, 518, 554, 526, 551, 552, 573, جميلة• الكرخ 12 حالة ضمن المناطق التالية, اليرموك حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة, القادسية حالتين, حي الجوادين حالتين, الدورة حالة واحدة, المنصور حالتين, الكاظمية حالة واحدة, الغزالية حالتين• الشعب 11 حالة محلة 337, 345, 343, 325, 357, حي اور, البنوك• الوزيرية حالة واحدة محلة 304• الحسينية 3 حالات محلة 211, 220, 221• الاعظمية 3 حالات محلة 312, 316• زيونة 6 حالات محلة 714, 712, 714, 701• القاهرة 6 حالات محلة 307, 323, 322• الزعفرانية 11 حالة محلة 957, 961, 966, الزراعي• الجادرية حالة واحدة• الامين 3 حالات محلة 707, 739• الكرادة 5 حالات محلة 901, 905, 904• حي الزهراء حالة واحدة محلة 757• المشتل حالتين محلة 729• الكفاح 5 حالات محلة 125, 127• شارع فلسطين 10 حالات محلة 502, 508, 503, 510• الغدير حالة واحدة محلة 702• حي النصر 3 حالات محلة 772, 783,• القناة حالة واحدة محلة 311• محافظة ميسان حالة واحدة ابو رمانة• سبع ابكار حالة واحدة• البلديات حالتين محلة 728, 718• جسر ديالى حالة واحدة• بسماية حالة واحدة عمارة 202• المدائن حالة واحدة• ام الكبر والغزلان حالة واحدة محلة 345• النهضة حالة واحدة محلة 145”.وأكد، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 31073 توفي منهم 1141 للاسف فيما اكتسب الشفاء 26416 ومتبقي قيد العلاج 3516”.

الشفاء: 542 حالة.

الوفيات: 3 حالة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع اجتيازها 31 الف اصابة… الرصافة تحقق”انتصاراً جديداً” على كورونا!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع اجتيازها 31 الف اصابة… الرصافة تحقق”انتصاراً جديداً” على كورونا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).