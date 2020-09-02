2020/09/02 | 19:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} ينوي نادي آرسنال الإنجليزي السماح لعدد من المشجعين بحضور مباراة الفريق المقررة أمام شيفيلد يونايتد على ملعب استاد الإمارات، في الثالث من أكتوبر المقبل.





ولا يزال الحظر مفروضاً على دخول الجماهير إلى استادات كرة القدم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما بدأ تطبيقه اعتباراً من مارس الماضي، واستمر حتى نهاية الموسم في يوليو.

وتفتتح منافسات الموسم الجديد في إنجلترا في 12 سبتمبر الجاري، وستقام جميع المباريات دون جمهور لحين صدور قرارات جديدة من قبل الحكومة.

وقال نادي آرسنال المتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: ”اعتماداً على الإرشادات الحالية للحكومة البريطانية، نأمل في أن نتمكن من الترحيب بالمشجعين مجدداً في استاد الإمارات، بعدد محدود، في مباراتنا أمام شيفيلد يونايتد المقررة في الثالث من أكتوبر“.

وأضاف: ”الحضور في البداية سيكون بنسبة أقل بكثير من سعة مدرجات استاد الإمارات، طبقاً لإرشادات الحكومة البريطانية وتوجيهات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك مسؤوليتنا لتطبيق معايير التباعد الجسدي، من أجل ضمان أعلى درجات الأمان لجماهيرنا“.

وأشار النادي إلى أن حاملي البطاقات الموسمية المميزة هم فقط من سيكون لديهم خيار شراء التذاكر في ذلك الوقت.

وتشهد بريطانيا عودة المتفرجين تدريجياً في الفعاليات الرياضية، حيث جرى السماح بحضور مشجعين في نهائي بطولة العالم للسنوكر في 17 أغسطس وكذلك بعض مباريات الكريكيت.

كذلك شهدت المباراة الودية لتشيلسي أمام برايتون، التي أقيمت يوم السبت الماضي، حضور 2500 مشجع على استاد أميكس.

محمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آرسنال يزف بشرى سارة لجماهيره) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آرسنال يزف بشرى سارة لجماهيره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).