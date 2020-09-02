الرشيد يباشر برفع راتب المتقاعدين لشهر أيلول

2020/09/02 | 19:16 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، عن المباشرة برفع راتب المتقاعدين العسكريين والمدنين لشهر أيلول الجاري.





وأكد المصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "العمل جارٍ لإرسال رسائل لحاملي بطاقة نخيل وكي كارد ليتسنى لهم مراجعة منافذ الصرف والفروع لاستلام مستحقاتهم".

عمار المسعودي

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