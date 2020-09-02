كورونا يصطاد نيمار وزميليه في سان جيرمان

2020/09/02 | 19:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} تلقت جماهير باريس سان جيرمان أنباء صادمة تتعلق بإصابة بعض لاعبي الفريق الفرنسي بفيروس كورونا المستجد.





وأعلن نادي العاصمة الفرنسية في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إصابة 3 لاعبين بالفيروس بعد الفحوصات الطبية التي خضعوا لها مؤخرًا.

ولم يعلن سان جيرمان في بيانه أسماء اللاعبين المصابين، المتوقع وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل.

من جانبها، أكدت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن الثنائي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس تعرض للإصابة بالفيروس، بعدما جاءت عينته إيجابية.

بينما أفادت صحيفة "ليكيب" بأن اللاعب الثالث المصاب هو المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقرر النادي استمرار خضوع كافة عناصر الفريق، بداية من الطاقم التدريبي إلى اللاعبين، لفحوصات دورية في الأيام القليلة المقبلة، للاطمئنان على سلامتهم.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من خوض سان جيرمان أولى مبارياته في الدوري الفرنسي بموسم 2020-2021، إذ سيواجه لانس في عقر داره يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية.

عمار المسعودي

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