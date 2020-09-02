تسجيل 64 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن

2020/09/02 | 19:18 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم ، منها 51 حالة محلية، والأخرى لمواطنين قادمين من خارج المملكة، مقابل 46 حالة شفاء.ولفت الدكتور جابر في تصريحات صحفية الى ان عدد الاصابات الاجمالي في البلاد ومنذ انتشار الوباء وصل الى 2116 اصابة.وبين الوزير الأردني، أنه تم تسجيل 756 إصابة محلية بالمملكة منذ يوم السابع من شهر آب الماضي، مؤكدا أن عدم مضاعفة الأعداد المصابة تدل على نجاعة الإجراءات الحكومية، داعيا المواطنين إلى البعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات./انتهى

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