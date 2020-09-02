2020/09/02 | 19:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / طالب مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين خلال اعمال العنف والحروب مع التنظيمات الارهابية .وقال مدير مكتب المفوضية صلاح المجمعي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان محافظة ديالى لاتملك احصائيات وقاعدة بيانات دقيقة عن اعداد ومصير المفقودين خلال الحروب والظروف الامنية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية".واضاف أن "الكثير من المفقودين مازال مصيرهم مجهولاً منهم في المقابر الجماعية واخرين اختطفتهم الجماعات الارهابية خلال السنوات الماضية، ولم يكشف مصيرهم".



مبينا ان مكتب المفوضية تلقى"بلاغات خلال الاعوام الماضية من قبل ذوي المفقودين لكنها بحاجة الى بحث وتقص من قبل جميع الجهات المعنية بهذا الملف".وشدد المجمعي على ضرورة تشكيل لجنة من "الدوائر الامنية والقضاء وحقوق الانسان والصحة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن اعداد ومصير المفقودين والمغيبين في المحافظة ووفقاً للمعاير المعتمدة دولياً من قبل المنظمات المعنية بملف حقوق الانسان"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان في ديالى تطالب بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان في ديالى تطالب بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).